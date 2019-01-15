По Дороге жизни побегут марафонцы. Движение транспорта приостановят

Международный зимний марафон «Дорога жизни», посвященный 75-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады, ограничит движение транспорта в Ленинградской области. Мероприятие пройдет в воскресенье, 27 января.

Как сообщается 15 января в группе ГИБДД по Петербургу и Ленобласти «ВКонтакте», ограничения введут на региональной дороге Санкт-Петербург – Морье с 11:30 до 18:30. Они не будут распространяться только на транспорт, задействованный при проведении марафона, а также машины полиции, скорой помощи и пожарных. Остальные смогут объехать участок по дорогам «Спецподъезд Ваганово», «Подъезд к Коккорево», «Проба – Лепсари – Борисова Грива», «Подъезд к поселку Рахья», «Станция Магнитная – поселок им. Морозова», «Мельничный Ручей – Кирпичный завод», «Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск» и трассе А-120 «Магистральная».

Марафон будет проходить по маршруту от Ладожского озера к памятнику «Разорванное кольцо», затем 2,5 километра в сторону поселка Осиновец, разворот на 180 градусов и снова к памятнику «Разорванное кольцо», после через Ваганово, Ириновку, Борисову Гриву, Рахью, Пробу, Углово, Романовку, Всеволожск и Приютино к монументу «Цветок жизни». Старт на всех дистанциях состоится в 12:00.

Открывать движение по дороге Санкт-Петербург – Морье будут поэтапно.