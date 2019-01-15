Летом «Зенит» покинет Нету. Защитник вернется на родину

Защитник футбольного клуба «Зенит» Луиш Нету летом покинет команду. Как сообщает во вторник, 15 января, A Bola, 30-летний футболист перейдет в «Спортинг» из Лиссабона.

В португальский клуб Нету перейдет бесплатно, так как летом 2019 года у него закончится контракт с «Зенитом». Нету играет за «Зенит» с 2013 года. Тогда сине-бело-голубые заплатили за него итальянской «Сиене» 7 млн евро.

Всего Нету провел 174 матча за «Зенит» и забил один гол. В текущем сезоне на счету Нету 11 матчей в РПЛ (все начинал в стартовом составе), шесть матчей в Лиге Европы (пять в старте) и еще две игры он провел в Кубке России (обе – в старте).