Следствие вышло на след похитителей авторитета Василенко в Москве. Его выкрали свои же

Похищенный в Москве авторитетный бизнесмен с Украины знал нападавших. Следствие уверено, что Юрия Василенко и его обидчиков ранее связывали совместные криминальные дела.

Как сообщил «Росбалт» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, 10 января в ресторан на проспекте Мира приехали «для разговора» люди, которых Василенко знал. Понимая, чем закончится поездка с переговорщиками, авторитетный бизнесмен попытался на улице сбежать. Его ранили и, истекающего кровью, увезли.

«Найденные на месте преступления следы и фрагменты указывают на то, что Василенко получил крайне тяжелое ранение. Если ему сразу не была оказана профессиональная медицинская помощь, то шансы на то, что он жив, крайне малы», — считает источник агентства.

Он утверждает, что полиция установила связь происшедшего с «представителями криминального мира Курской области». Когда-то те были близки к Василенко — в частности, они могли принимать участие в убийстве на Рублевке лидера украинского движения «Оплот» Евгения Жилина. (Организатором этого преступления следствие видит именно Василенко.) После убийства между авторитетом и «курскими» возникли разногласия, касающиеся как финансов, так и излишней «открытости» партнера. Якобы наемники опасались того, что в случае задержания житель Украины может рассказать силовикам лишнее, назвать «ненужные» имена.

Сотрудники правоохранительных органов уверены, что скоро выйдут на след похитителей.

Как ранее сообщалось, в Москве Василенко жил нелегально, по чужому паспорту. Следователи уверены, что убийство Жилина — далеко не единственное преступление, совершенное группировкой Юрия Василенко. Ему же вменяют расстрел бывшего депутата ГД РФ Дениса Вороненкова в Киеве. Заказчиком последнего преступления следствие видит Владимира Тюрина.