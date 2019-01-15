Polo GT удирал от ГИБДД по двум районам. Очевидцы перечисляют повреждения

В центральных районах Петербурга – в Петроградском и Василеостровском – ночью 15 января с «приключениями» ловили нарушителя на «Фольксвагене Поло». Очевидцы сообщают о нескольких повреждённых машинах, в ГИБДД же говорят, что ничего экстраординарного в операции не было. Водитель – и это тоже неудивительно – отказался от медосвидетельствования.

Сначала пост появился в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»: «Один экипаж ДПС разбился, но всё же взяли того, за кем гонялись. Как я слышал, началось всё на Петроградке, взяли у «Красина». Затем – в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»: «Лютая погоня за Polo GT по Петроградке и В.О., пострадали два «Фокуса» ДПС, один «Хёндэ Акцент», «Рендж Ровер» какой-то и ещё какая-то машина. Поймали на перекрестке 19-й линии и [набережной] Лейтенанта Шмидта».

В комментариях отписываются очевидцы. «Это было на моих глазах, за ним гнались три патрульных машины. Он врезался в машину и пытался скрыться! Было, если честно, очень страшно», – делится Саша. «Я видел, как за ним ехали ещё на Карповке, ушёл на Чёрную речку, там развернулся на мосту и рванул на Васю», – рассказывает Алексей. По словам Евгения, в погоне участвовали четыре автомобиля ДПС, и водитель одного из них не справился с управлением и разбил машину. Участники групп отмечают, что задержанный мог находиться в состоянии наркотического опьянения.

В отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Фонтанке» рассказали, что преследование действительно имело место – в Василеостровском районе. Его организовали после того, как водитель проигнорировал поданный сотрудниками ГИБДД сигнал остановиться. После задержания автомобилист отказался от медицинского освидетельствования. Во время преследования повреждения транспортных средств не зафиксировано, оружие не применялось, отметили в УГИБДД.

По данным «Фонтанки», «Фольксваген Поло» зарегистрирован на 48-летнего петербуржца, который владеет также BMW X3. За 2018 года на его имя было выписано пять штрафов за нарушения ПДД.

Это вторая за несколько дней впечатлившая соцсети погоня. 10 января в «ДТП и ЧП» вели «репортаж» с улицы Десантников и выложили видео: «Машина ГАИ дала команду остановиться. «Смарт» резко стал сдавать назад и врезался в грузовик. Дальше на видео видно. Сейчас преследуют его по району. <...> Машину поймали на Ленинском, водителя нет. Он так круто развернулся у «Спара», и по всем газам от полиции на Ленинский, но там пробка помешала, вот и удрал из машины. <...> Гоняли ППС, а не ГАИ. Машина была на подложных номерах (впоследствии оказалось, что в угоне). Паразит – рецидивист-угонщик – пойман в парадной».

Официальную информацию об этом происшествии опубликовали на сайте городского ГУ МВД вчера. Задержанный – предполагаемый угонщик каршеринговых машин, 30-летний ранее судимый неработающий житель Петербурга. Сейчас он находится под стражей.

В тот день в полицию Кировского района Санкт-Петербурга поступило сразу два заявления от каршеринговой компании о пропаже двух Smart Forfour: с Броневой улицы и с проспекта Маршала Жукова. Были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража), ориентировки на розыск поступили всем наружным нарядам полиции города. На улице Десантников (в соседнем Красносельском районе) сотрудники ППС заметили похожий «Смарт» и попытались остановить. Водитель же решил скрыться. На Ленинском проспекте его остановили и, как и рассказывали очевидцы, поймали в подъезде жилого дома. Он был доставлен в отдел полиции Кировского района, на территории которого были совершены угоны. Вскоре нашли и второй «Смарт» – он был припаркован на проспекте Ветеранов.