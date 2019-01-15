Глава Курортного района перейдет на работу спецпредставителем врио губернатора Петербурга

Глава Курортного района Алексей Куимов покинет нынешнюю должность и станет спецпредставителем главы города. На новой позиции он будет отвечать за выборы и взаимодействие с районами.

По информации источника «Фонтанки», это должно произойти в ближайшие дни. Сам Куимов комментировать свое назначение не захотел.

Ранее стало известно о том, что новым главой Курортного района назначена Наталья Чечина. Она работала в районной администрации с 1990 по 2014 год, а затем возглавила «Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная звезда». Одновременно Смольный сообщил о назначении глав 4 комитетов. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности возглавила советник губернатора Ольга Аришина; юридический – Екатерина Аксенова; по физкультуре и спорту – Наталья Антюх; по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями – советник губернатора Юлия Аблец.