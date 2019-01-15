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17.01.2019 11:25
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10 лет Энергомашбанк дарит ветеранам концерт «Ленинградская встреча»

10 лет Энергомашбанк дарит ветеранам концерт «Ленинградская встреча»

Автор: Роман Киташов

Сохранить память о великом подвиге защитников и жителей Ленинграда, о тех 900 блокадных днях, забыть о которых невозможно – эта миссия выполнима. Все меньше остается с нами героев-ветеранов и свидетелей тех дней, поэтому так важно чтить, бережно хранить свою историю и передавать память будущим поколениям.    

18 января 1943 года силами Ленинградского и Волховского фронтов с привлечением сил Балтийского флота и Ладожской флотилии группировка противника была разгромлена, освобожден Шлиссельбург и южное побережье Ладожского озера. Этот день навсегда вошел в историю как Прорыв блокады Ленинграда. Связь города со страной была восстановлена, а наши войска не позволили противнику снова сомкнуть блокадное кольцо. Город выстоял страшную осаду, вынес все лишения, голод и холод. Несмотря ни на что, ленинградцы не упали духом и отстояли свой город.

Ежегодно в Санкт-Петербурге в память об этих событиях проводится много мероприятий. Одно из них, посвященное Прорыву блокады, – концерт «Ленинградская встреча», состоялся 16 января 2019 года в БКЗ «Октябрьский. 10-й год подряд его организует для петербуржцев Энергомашбанк. Первый концерт был проведен в 2009 году и со временем стал одной из городских традиций.

Автор: Роман Киташов
Автор: Роман Киташов

«Я уверен, что наше поколение должно беречь память о героях, защитивших наш прекрасный город, и передавать эту эстафету потомкам. Именно так мы сможем не допустить повторения трагических событий, – комментирует Генеральный директор – Председатель Правления ПАО «Энергомашбанк» Геннадий Ветров. – 16 января мы подарили ветеранам ставший уже традиционным концерт «Ленинградская встреча», посвященный Дню прорыва блокады Ленинграда, а 20 января Энергомашбанку исполнится 30 лет. И это символично. Потому что первый офис банка был открыт в 1989 году еще в Ленинграде. Я рад, что у нас появилась светлая традиция каждый год вносить посильный вклад в сохранение памяти прошлого». 

ПАО «Энергомашбанк» Генеральная лицензия ЦБ РФ №52 от 26.12.2014

 

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