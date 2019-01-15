Финляндия на Гайдаровском форуме: Здравоохранение — это инвестиции государства, а не расходы

Председатель правительства Финляндии Паула Рисикко на Гайдаровском форуме в Москве 15 января рассказала, почему Финляндия уделяет большое внимание здравоохранению.

По словам Рисикко, одна из серьёзных проблем, с которыми столкнулась Финляндия наравне с изменением климата и миграцией, — это старение населения.

«У нас нет официального возраста выхода на пенсию. Чем дольше работает человек — тем больше пенсия. В 2018 году большинство выходили в 63 года. Мы создали специальные центры для пожилого населения», – объяснила Рисикко.

Председатель правительства подчеркнула, что между экономическим процветанием и здравоохранением существует тесная взаимосвязь. Для того, чтобы работать над этим системно, здравоохранение включили в повестку всего правительства Финляндии, то есть данный аспект в своей работе рассматривают все министерства, а не только минздрав. Особенно в Финляндии, по словам Рисикко, работают над улучшением питания детей в школах, повышением физической нагрузки.

«Хорошее здоровье ведет к более качественной экономической деятельности. Вот почему правительству нужно уделять больше внимания повышению качества здоровья населения. Это инвестиции, а не расходы», – резюмировала Рисикко.

Гайдаровский форум – ежегодная международная научно-практическая конференция России в области экономики, проводится с 2010 года. В этом году на мероприятие зарегистрировалось почти 17 тысяч человек, из них около 900 — иностранцы, включая вице-премьера Сингапура, министра экономики и финансов Италии, министра высшего образования и науки и инноваций Франции.