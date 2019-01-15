В России предложили ввести налог на выезд из страны

Ассоциация развития бизнес-патриотизма в России «Аванти» Умара Джабраилова предложила ввести налог в размере 500 рублей на выезд из России. Письмо с соответствующей инициативой было направлено в адрес главы Ростуризма Олега Сафонова, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина.

«Ассоциация предлагает ввести налог в размере 500 российских рублей на выезд с территории Российской Федерации, который будет распространяться как на граждан России, так и на иностранных туристов», – говорится в письме организации, копия документа есть в распоряжении RNS.

В ассоциации отмечают, что такой налог должен будет взиматься каждый раз, когда россияне или иностранцы будут покидать Россию, «за исключением временной остановки в течение 24 часов».

Предложенная инициатива, считают в «Аванти», способна приносить туристическому сектору около 35 млрд рублей в год. Это позволит обеспечить успешное выполнение федеральной программы по развитию туризма.

«Предлагаемый размер налога на выезд основан на системном анализе успешного мирового опыта в данном вопросе», — отмечают в ассоциации. Подобные сборы существуют в Индонезии, Индии, Израиле, Перу, а с 7 января 2019 года они действуют и в Японии.