Вдвое больше людей и в 4 раза больше техники: как Петербургу догнать Москву по уборке снега

«Фонтанка» сравнила силы, которые в Петербурге брошены на уборку снега, с возможностями столицы и некоторых российских городов-миллионников. Сравнение получилось не в пользу города на Неве.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Взяв цифры по количеству людей, техники и убираемой ими площади, можно построить простую пропорцию. Она показала, что в Северной столице, чтобы догнать Первопрестольную, нужно в 2,3 раза больше людей и в 4,3 раза больше техники для очистки дорог и тротуаров.

Еще в ноябре Смольный отчитывался, что в целом в зимней уборке Петербурга задействованы почти 4 тысячи человек. А для работы на зимних улицах города полностью подготовлены свыше 1520 единиц техники. При этом площадь дорог и тротуаров, которые убирают петербургские дорожные предприятия, составляет 59,3 млн м2.

А теперь для сравнения цифры, которые предоставил «Фонтанке» департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы: «для своевременной уборки снега с улиц в столице задействовано 25 тысяч рабочих и 17,6 тысячи единиц дорожно-уборочной техники». Площадь убираемых территорий в Москве — примерно 170 миллионов квадратных метров.

То есть, если на одного рабочего в столице приходится 0,6 га, а на одну машину — 0,9 га, то в Петербурге на одного человека уже 1,4 га (с дополнительной тысячей дворников на аутсорсе — 1,1 га), а на одну машину — 3,9 га. Даже в миллионной Казани на одну машину приходится 3,7 га. А чтобы Северной столице выйти на показатели Москвы, надо увеличить количество машин до 6500 штук, а людей — до 9300.

Недостаточное количество людей и техники наглядно продемонстрировала нынешняя зима, которая выдалась в Петербурге непривычно снежной. Осадков выпало в четыре раза больше, чем в прошлом году. Она уже подарила Северной столице мем «лопата Беглова» и вынудила городских учителей лично взяться за борьбу с сугробами.