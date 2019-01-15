Итоги работы компании «Строительный трест» в 2018 году

АО «Строительный трест»

В 2018 году «Строительный трест» ввел в эксплуатацию 125,5 тыс. кв. м недвижимости (без учета площадей домов в коттеджных поселках и инфраструктурных объектах). Сумма заключенных сделок по итогам года составила 13,3 млрд рублей, что на 30% больше, чем в 2017 году. Это самый высокий показатель компании за время работы на рынке.

В 2018 году компания ввела в эксплуатацию 5 лот жилого квартала NEWПИТЕР* в пос. Новоселье и 5 лот ЖК «Капитал» в г. Кудрово Ленинградской области; в Петроградском районе Санкт-Петербурга были сданы два многофункциональных комплекса – GRANI* на пересечении улиц Корпусная и Б. Зеленина и AVATAR* на Петровском острове.

Также в 2018 году «Строительный трест» открыл продажи в первом объекте во Фрунзенском районе Петербурга – ЖК «Новое Купчино», малоэтажном жилом комплексе бизнес-класса «Сосновка» в Выборгском районе, в новых лотах ЖК NEWПИТЕР и «Капитал» (в том числе в ЖК «Архитектор») в Ленобласти. В 2019 году в эксплуатацию планируется ввести 9 объектов: три дома в составе жилого квартала NEWПИТЕР на границе с Красносельским районом Петербурга, комплекс «Сосновка» на пр. Тореза, 77, масштабный 7-21 лот ЖК «Капитал» в Кудрово и четыре дома в составе ЖК «Город мастеров» в Калининграде.

«Прошедший год для рынка недвижимости был насыщен множеством важных событий, которые как напрямую, так и косвенно повлияли на уровень спроса. Ипотечные ставки, изменения в 214-ФЗ, начало работы по эскроу-счетам и еще несколько факторов стимулировали спрос во всех сегментах недвижимости. Мы достигли рекордных показателей продаж квартир и коммерческих площадей. Позитивная динамика наблюдалась и на загородном рынке», – прокомментировал директор по продажам компании «Строительный трест» Сергей Степанов.

*НьюПитер, Грани, Аватар

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

МФК GRANI – застройщик ООО «Инвестиционная компания «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

Апарт-отель AVATAR – застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru

ЖК «Сосновка» – застройщик ОА «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Город Мастеров" – застройщик ООО «Норд Вэй», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/