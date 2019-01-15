18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: -5
$ 67.08р
76.95р
14:19 15.01.2019
Расширенный поиск

Бизнес
15.01.2019 12:25
Печать

Наиболее вероятная преемница Меркель защитила «Северный поток – 2» от нападок США

Новый председатель немецкого Христианско-демократического союза, который много лет возглавляла Ангела Меркель, подвергла критике слова посла США в ФРГ, пригрозившего немецким компаниям санкциями из-за работы над проектом российского газопровода.

«Немецкий бизнес уже дал на это однозначный ответ [о строительстве «Северного потока – 2»]», – цитирует  Аннегрет Крамп-Карренбауэр DW.

Она отметила, что газопровод должен стать европейским проектом, который учитывает вопросы безопасности. По словам Крамп-Карренбауэр, которую называют самым возможным преемником Ангелы Меркель на посту канцлера, манера общения американского посла Ричарда Гренелла не стала для нее сюрпризом.

Ранее угрозы санкций для немецкого бизнеса раскритиковали и в МИД Германии. Так, глава ведомства назвал это «неприемлемым односторонним тоном в трансатлантических отношениях».

Информация о том, что США собираются экономическим давлением повлиять на подрядчиков «Северного потока – 2» появилась  в СМИ 9 января.

Напомним, что проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в € 9,5 млрд. Как ожидается, газопровод будет запущен до конца 2019 года. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран, через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

США выступают против строительства «Северного потока – 2». Президент Дональд Трамп называл Германию заложницей Кремля из-за того, что немецкие власти поддерживают этот проект. Ангела Меркель заявляла американскому лидеру о независимости германских политиков, которые самостоятельно принимают решения по всем вопросам. Экс-канцлер Герхард Шрёдер предположил, что Вашингтон давит на проект трубопровода «не из-за своей любви к Украине», а из-за желания поставлять в ФРГ сжиженный природный газ.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую в Германии называют просто АКК, победила на выборах председателя лидирующей партии ФРГ ХДС в декабре, обойдя во втором туре Фридриха Мерца всего на несколько десятков голосов. Мерц, который ушел из политики из-за несогласия с «левым поворотом» политической силы под руководством Меркель, решил вернуться после того, как она объявила о своем уходе. Крамп-Карренбауэр, в свою очередь, называют ставленницей бывшего лидера партии, хотя Меркель никогда не подтверждала это открыто.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl City
15.01.2019 13:22

Setl City приступила к строительству комплекса премиум-класса «The ONE» на Петровском острове

Setl City начала возведение жилого комплекса премиум-класса «The ONE» на Петровском острове на берегу Малой Невы.
АО «Строительный трест»
15.01.2019 12:37

Итоги работы компании «Строительный трест» в 2018 году

В 2018 году «Строительный трест» ввел в эксплуатацию 125,5 тыс. кв. м недвижимости (без учета площадей домов в коттеджных поселках и инфраструктурных объектах). Сумма заключенных сделок по итогам года составила 13,3 млрд рублей, что на 30% больше, чем в 2017 году. Это самый высокий показатель компании за время работы на рынке.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
14.01.2019 17:46

В ЖК «Образцовый квартал 4» можно купить квартиру без первоначального взноса

Купить квартиру в ЖК «Образцовый квартал 4» можно без первоначального взноса. Такая программа ипотечного кредитования действует в Банке-партнере АО «АБ «РОССИЯ». Данное предложение распространяется исключительно на строящиеся по 214 ФЗ объекты, аккредитованные Банком.
предоставлено компанией ARKAN
14.01.2019 17:30

Команда ARKAN подвела итоги 2018 года

По данным статистики Мониторингового центра ARKAN по результатам 2018 года пятерка автомобилей лидеров по популярности у угонщиков осталась без изменений и состоит из японских, английских и немецких автобрендов.
Setl City
14.01.2019 12:17

Врио губернатора посетил строящуюся школу Setl City в Калининском районе

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках планового объезда Калининского района посетил строящуюся школу в жилом комплексе Setl City «Полюстрово Парк».
ГК «Полис Групп»
14.01.2019 12:08

«Полис Групп» открыла новый офис продаж ЖК «Полис на Московской»

Компания «Полис Групп» сообщает об открытии нового офиса продаж в Московском районе на объекте «Полис на Московской».
ГК «КВС»
14.01.2019 11:59

Квартиры для будущих поколений

14 января в продажу вышел новый пул квартир в ЖК «Жили-Были». Все квартиры по-прежнему с чистовой отделкой, выполненной по индивидуальному дизайн-проекту: светлые, просторные, уютные.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
14.01.2019 11:57

«Петербургская Недвижимость» представляет новую рассрочку на квартиры в ЖК «Pulse на набережной»

Жилой комплекс высокого комфорт-класса строится на Октябрьской набережной. Жильцы многих квартир смогут любоваться захватывающими видами на акваторию Невы.
ГК «Эталон»
14.01.2019 11:47

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 479 тыс. кв. м в 2018 г.

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о вводе в эксплуатацию 479 тыс. кв. м реализуемой площади в проектах жилой недвижимости, в соответствии с планом Компании на 2018 год.
«Лидер Групп»
14.01.2019 11:05

Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

Новогодние каникулы пролетели так быстро, но в памяти осталось столько ярких моментов о поездках в пригороды, прогулках в загородных парках и катаниях на ватрушках и лыжах.
Главстрой Санкт-Петербург
14.01.2019 10:41

«Главстрой Санкт-Петербург» ввел в эксплуатацию 11-ю очередь ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 11-й очереди жилого комплекса «Северная долина». В новые квартиры уже заселились первые жильцы.
ГК «Эталон»
11.01.2019 17:07

Во дворах жилых комплексов Группы «Эталон» прошли новогодние мероприятия

Во дворах жилых комплексов Группы «Эталон» Санкт-Петербурга и Москвы прошли новогодние мероприятия, организованные сервисными управляющими компаниями*.