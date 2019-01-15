Наиболее вероятная преемница Меркель защитила «Северный поток – 2» от нападок США

Новый председатель немецкого Христианско-демократического союза, который много лет возглавляла Ангела Меркель, подвергла критике слова посла США в ФРГ, пригрозившего немецким компаниям санкциями из-за работы над проектом российского газопровода.

«Немецкий бизнес уже дал на это однозначный ответ [о строительстве «Северного потока – 2»]», – цитирует Аннегрет Крамп-Карренбауэр DW.

Она отметила, что газопровод должен стать европейским проектом, который учитывает вопросы безопасности. По словам Крамп-Карренбауэр, которую называют самым возможным преемником Ангелы Меркель на посту канцлера, манера общения американского посла Ричарда Гренелла не стала для нее сюрпризом.

Ранее угрозы санкций для немецкого бизнеса раскритиковали и в МИД Германии. Так, глава ведомства назвал это «неприемлемым односторонним тоном в трансатлантических отношениях».

Информация о том, что США собираются экономическим давлением повлиять на подрядчиков «Северного потока – 2» появилась в СМИ 9 января.

Напомним, что проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в € 9,5 млрд. Как ожидается, газопровод будет запущен до конца 2019 года. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран, через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

США выступают против строительства «Северного потока – 2». Президент Дональд Трамп называл Германию заложницей Кремля из-за того, что немецкие власти поддерживают этот проект. Ангела Меркель заявляла американскому лидеру о независимости германских политиков, которые самостоятельно принимают решения по всем вопросам. Экс-канцлер Герхард Шрёдер предположил, что Вашингтон давит на проект трубопровода «не из-за своей любви к Украине», а из-за желания поставлять в ФРГ сжиженный природный газ.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую в Германии называют просто АКК, победила на выборах председателя лидирующей партии ФРГ ХДС в декабре, обойдя во втором туре Фридриха Мерца всего на несколько десятков голосов. Мерц, который ушел из политики из-за несогласия с «левым поворотом» политической силы под руководством Меркель, решил вернуться после того, как она объявила о своем уходе. Крамп-Карренбауэр, в свою очередь, называют ставленницей бывшего лидера партии, хотя Меркель никогда не подтверждала это открыто.