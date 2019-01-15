Власти КНР дали установку топ-менеджерам госкорпораций: не посещать США и их ближайших союзников

Власти Китайской Народной Республики рекомендовали руководителям и сотрудникам ряда госкорпораций отказаться от посещения США и их ближайших союзников. Кроме того, представителям бизнеса предписано предпринять дополнительные меры для защиты электронных устройств и информации на них в путешествиях. Об этом 15 января сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Подобные рекомендации в последние недели давал Комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР, осуществляющий надзор за сотней госкорпораций в различных сферах деятельности, уверяет североамериканское деловое издание. Если поездка за рубеж все же необходима, то с собой можно брать только корпоративные ноутбуки с надлежащими степенями защиты, а также хранить особо ценную информацию на флеш-накопителях USB.

Как сообщает Bloomberg, особые меры ввели после декабрьского ареста руководителя Huawei Technologies Co. Мэн Ваньчжоу в Канаде по требованию США и последующего задержания двух канадских граждан в Китае.

Новые правила распространяются также на Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию – все эти страны вместе с США участвуют во взаимодействии в сфере обеспечения технической интероперабельности военно-морских сил (система AUSCANNZUKUS, или Five Eyes – "пять глаз").