Петербуржцы собрали деньги на выкуп львицы Симы. В «Велесе» её ждёт старшая подруга Эльза

Более 70 тысяч рублей перевели петербуржцы для выкупа у хозяина юной львицы Симоны. На сбор необходимой суммы потребовалось чуть больше суток.

Как рассказали «Фонтанке» в центре «Велес» 15 января, деньги продолжают поступать, итог кампании по сбору средств подведут вечером. Сейчас волонтёры готовятся к транспортировке животного. С переездом львице, как и с финансами, помогут горожане, так как машины центра в данный момент не на ходу.

Из-за неправильного питания у Симы развился рахит. Ей предстоит длительное лечение, возможно, потребуется операция на одной из лап.

В «Велесе» львица будет соседствовать со старшей подругой Эльзой. Эльза прибыла из Грозного год назад и устроила погром в аэропорту Пулково. Зверя привез 30-летний житель Чеченской республики, животное должно было стать подарком.

Вечером 12 января на проспекте Энергетиков горожане заметили львёнка. Животное живёт в квартире у 27-летнего Александра Васюковича, ранее участвовавшего в телепроекте «Дом 2» на ТНТ. Хозяин Симы заявил, что готов с ней расстаться за 70 тысяч рублей при условии, если её оградят от цирковой карьеры. После чего в «Велесе» начали сбор средств.