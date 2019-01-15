Александр Беглов назначил глав 4 комитетов Смольного и Курортного района. Они представительницы прекрасного пола

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов произвел пять кадровых назначений. 4 смольнинских комитета и один район обзавелись новыми руководителями, все они женщины.

Как сообщает 15 января сайт Смольного, председателем комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности назначена советник губернатора Ольга Аришина. Родилась она в 1963 году, окончила Воронежский ордена Ленина государственный университет имени Ленинского комсомола по специальности «Правоведение». Работала юрисконсультом, в органах прокуратуры Хабаровского края, а с 2008 года — в петербургской прокуратуре. На работу в Смольный принята в декабре 2018-го.

Юридический комитет возглавила Екатерина Аксенова. Родилась в 1977 году, окончила Северо-Западную академию госслужбы. Работает в администрации с 1999 года, а с 2003 года — в юркоме, где с 2014 года стала заместителем председателя.

Во главе комитета по физкультуре и спорту поставлена Наталья Антюх. Родилась в 1981 году, окончила Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина, а в 2017 году – магистратуру в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта. Наталья Антюх является олимпийской чемпионкой по легкой атлетике и неоднократной чемпионкой мира и Европы. С 2016 года работает заместителем директора в Центре олимпийской подготовки «Школа высшего спортивного мастерства по легкой атлетике».

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями возглавила советник губернатора Юлия Аблец. Родилась в Ленинграде в 1983 году, окончила Санкт-Петербургский государственный морской технический университет по специальности «Юриспруденция». Работала юрисконсультом, юристом, руководила департаментом юридического сопровождения в ОАО «Северо-Западное пароходство», трудилась в филиале «Санкт-Петербург» ЗАО «Торговый дом «Перекресток»». С 2015 года стала директором Внуковской службы по работе с персоналом в ООО «Деловые линии», а затем – директором департамента по работе с персоналом обособленного структурного подразделения Санкт-Петербург Аэроплаза. Выигрывала в конкурсе «Лидеры России», в декабре 2018 года зачислена в аппарат губернатора Санкт-Петербурга.

Главой Курортного района назначена Наталья Чечина. Родилась в Орловской области в 1962 году, окончила Московскую государственную юридическую академию. Работала в администрации Курортного района с 1990 по 2014 год, дослужившись до должности заместителя главы. В декабре 2014 года возглавила «Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная звезда».