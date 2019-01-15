Володин заявил о невозможности участия России в ПАСЕ председателю финского парламента

Россия не может участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы, пока организация применяет пункт своего регламента о лишении страны-участницы голоса. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин на встрече с председателем парламента Финляндии Паулой Рисикко, сообщается 15 января на сайте ГД РФ.

Финляндия сейчас председательствует в Кабинете министров Совета Европы, и Россия надеется вернуть право голоса для своей национальной делегации, которого была лишена после крымских событий, видя в лице Финляндии «антикризисного менеджера».

«Мы считаем для себя невозможным участие в работе ПАСЕ, где процветают такие формы решения вопросов, когда боятся слышать другую точку зрения и боятся голосования по вопросам», — подчеркнул Володин.

Председатель Госдумы считает, что «должно быть верховенство Устава Совета Европы», где говорится, что страны — участники Совета Европы имеют равные права. «В этой связи категорически выступаем против применения нормы регламента ПАСЕ...» — отметил Володин. Он добавил, что организация для РФ важна, поскольку «Россия — это часть Европы».

Финляндия и ранее заявляла, что сделает всё, чтобы Россия, которая из-за лишения права голоса перестала платить членские взносы, всё же осталась в организации. По словам Паулы Рисикко, «было бы очень прискорбно, если бы Россия в дальнейшем перестала быть членом Совета Европы, как для данной организации, так и для всей Европы и самой России».

Камнем преткновения в этом вопросе является трактовка событий на Украине. Европа считает не соответствующей нормам междунардного права аннексию Крыма и ждёт выполнения Минских договорённостей на Восточной Украине. Как указал Володин, Россия ждёт, что все 47 членов СЕ согласятся с тем, что «на Украине произошел военный переворот, вооруженный захват власти».