Поисковые работы в Шахтах завершат в течение пяти часов

Поисковые работы на месте ЧС в Шахтах завершат в течение пяти часов, об этом доложил на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации начальник главного управления МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, губернатор региона Василий Голубев обратил внимание на необходимость индивидуального подхода к каждому пострадавшему. "Внимание к каждому пострадавшему, будь он в больнице, в ПВР или у родственников, должно быть индивидуальным и оперативным. Необходимо выслушать каждого человека и максимально быстро решить его проблемы", – сказал Василий Голубев.

По данным на 10:00 нынешнего дня в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме в Шахтах 14 января два человека погибли, двое находятся в больнице. Остается неизвестной судьба ещё трех человек. Повреждено 16 квартир, в т.ч. четыре имеют сильные разрушения. В пункте временного размещения – гостинице «Горняк» – находятся 28 человек (это 12 семей), в том числе двое несовершеннолетних детей. Организовано трехразовое горячее питание, медицинское обслуживание. Находятся у родных и близких 118 человек.

С утра 14 января спасательные работы не прекращаются ни на минуту, специалисты разбирают завалы посменно. Привлечено 150 единиц техники, в том числе два тяжелых автокрана. В ликвидации ЧС задействовано более 500 человек.

Завтра, 16 января, в Шахтах будет объявлен траур.