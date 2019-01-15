Google так и не выплатил Роскомнадзору штраф в 500 тысяч рублей. Ведомство повторно обратилось к компании
Google до сих пор не оплатил декабрьский штраф за неисполнение норм российского законодательства. Об этом заявила 15 января Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Ранее в Роскомнадзоре заверили, что если санкции не возымеют действия, то может быть рассмотрен вариант изменения законодательства для блокировки интернет-гиганта в России.
«Второй запрос о необходимости присоединения к ФГИС направлен в Google», – цитирует пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского ТАСС.
По словам чиновника, отказ от участия в федеральной государственной информационной системе для фильтрации запрещенного контента уже стоил Google полмиллиона рублей, которые компания должна выплатить до 20 февраля.
Справка:
Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении американской компании, так как «по российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией». В итоге 12 декабря регулятор оштрафовал Google на полмиллиона рублей. Глава ведомства Александр Жаров подчеркнул, что поисковик ждет еще одно дело, если администрация не примет меры. Заместитель руководителя федеральной службы Вадим Субботин также рассказал, что изменения в законодательстве могут сделать возможной блокировку сервисов Google в России.