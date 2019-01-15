Google так и не выплатил Роскомнадзору штраф в 500 тысяч рублей. Ведомство повторно обратилось к компании

Google до сих пор не оплатил декабрьский штраф за неисполнение норм российского законодательства. Об этом заявила 15 января Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Ранее в Роскомнадзоре заверили, что если санкции не возымеют действия, то может быть рассмотрен вариант изменения законодательства для блокировки интернет-гиганта в России.

«Второй запрос о необходимости присоединения к ФГИС направлен в Google», – цитирует пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского ТАСС.

По словам чиновника, отказ от участия в федеральной государственной информационной системе для фильтрации запрещенного контента уже стоил Google полмиллиона рублей, которые компания должна выплатить до 20 февраля.