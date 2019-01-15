Петру Порошенко, попросившему Русскую церковь «показать томос», посоветовали поменять консультантов

Представления украинского президента об истории Православной церкви и ее структуре нуждаются в корректировке. В РПЦ посоветовали Петру Порошенко подыскать профессиональных консультантов, например в Киевской духовной академии.

На требование Порошенко к Русской церкви «показать томос» 15 января ответил глава синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Я думаю, что Петру Алексеевичу надо поменять консультантов, которые готовят ему справки какие-то по церковной истории, – заявил представитель РПЦ ТАСС. – Может быть, попросить наших братьев из Киевской духовной академии, чтобы они приставили квалифицированного человека к президенту, у которого нет времени этим заниматься».

Он также пригласил политика в Даниловский монастырь в Москве. Там хранится копия грамоты 1590 года о признании статуса Московского патриархата, подписанной всеми патриархами поместных православных церквей. Фактически же статус автокефальной Русская церковь имеет с 1448 года.

«Такая грамота имеется. Подписей там сильно больше, чем под томосом нынешним. Так что надо поработать с консультантами», – отметил Легойда.

Напомним, во время визита в Винницу, где бывший архиерей встал на сторону раскольников и занял местный кафедральный собор, Порошенко призвал Русскую православную церковь доказать свою каноничность и «показать томос».