Под Саратовом из-за снега рухнула крыша школы

В городе Новоузенске произошло частичное обрушение кровли местной школы. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

ЧП произошло во вторник, 15 января, в средней школе №8, расположенной на улице Московской в здании №58. На крыше скопилось много снега, и часть кровли школьной пристройки рухнула под его тяжестью. Площадь обрушения составила 150 квадратных метров, никто не пострадал.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

"В здании находится 125 человек (из них 8 учителей, 117 детей), учащиеся с 5-го по 11-е классы. Погибших, пострадавших нет, учебный процесс не прерывается", – говорится в сообщении спасателей.