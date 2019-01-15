Песков рассказал о зарплате и военной пенсии Путина

Зарплату и военную пенсию президент Владимир Путин копит на карточке банка «Россия». Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты», опубликованном 15 января.

«Когда были введены первые санкции, почему-то американцы посчитали, что главные виновники присоединения Крыма к РФ — это целый ряд наших компаний, в том числе банк «Россия». И тогда президент как раз и принял решение свою зарплату и военную пенсию перечислять на карточку этого банка. Какой точно у него размер пенсии, я вам не могу сказать, не знаю. Что касается зарплаты, то она устанавливается президентским указом, как и зарплата премьер-министра», — отметил Песков.

По его словам, наличными российский лидер пользуется всего пару раз в год. Необходимость в них появляется, когда президент катается на лыжах и заглядывает в горные кафе.

Песков также высказался о социальных сетях. Он заявил, что Путину не нужен Twitter, чтобы стать ближе к людям, а в Telegram-каналах много «политологической чернухи».