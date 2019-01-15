Песков: Путину не нужен Twitter, чтобы стать ближе к людям, а в Telegram-каналах много «политологической чернухи»

Большинство политических каналов в мессенджере Telegram распространяют фейки и являются заказными, считает пресс-секретарь президента России. О своём отношении к сервису Павла Дурова Дмитрий Песков высказался в интервью газете «Аргументы и факты», опубликованном 15 января.

«Сам по себе Telegram — интересное явление. Там очень много познавательных каналов: исторических, лингвистических, экономических. Что касается политических каналов, я бы сказал, что их подавляющее большинство — это политологическая чернуха, причем чернуха заказная, с большим количеством фейков и глупостей. И всё это используется как инструмент манипуляции бюрократами и журналистами. Потому что, кроме них, мало кто читает Telegram-каналы», — сказал Песков.

По его словам, региональные чиновники относятся к информации в Telegram «очень гипертрофированно».

«Мы им даем простой совет: удалите из телефона и живите спокойно», — отметил пресс-секретарь.

Песков признался, что ни разу в жизни не заходил в Facebook, никогда не был в «Одноклассниках», не знает, как выглядит «ВКонтакте» изнутри. На вопрос журналиста, может ли последовать Владимир Путин примеру президента США Дональда Трампа, который общается с гражданами через Twitter, Песков ответил, что у российского лидера нет в этом необходимости. «Ему не нужен Twitter, чтобы стать ближе к людям», — сказал пресс-секретарь.