Минэкономразвития: В России «недопустимо высокий» уровень неравенства

Министр экономического развития РФ констатировал снижение неравенства в обществе, однако разница между доходами бедных и богатых до сих пор «недопустимо» высока.

«Здесь на позитивный тон настраивает та динамика <....>, что уровень неравенства [в России] снижается. Но при этом абсолютно я согласен с посылом, что он остается недопустимо высоким», – заявил Максим Орешкин 15 января во время своего выступления на Гайдаровском форуме, который проходит сегодня в Москве.

По словам чиновника, властям необходимо планировать то, как страна будет выглядеть в будущем. Орешкин также отметил, что нацпроекты представляют собой попытку решить проблему неравенства через создание качественного образования и здравоохранения.

Напомним, что в конце прошлого года Высшая школа экономики, в свою очередь, заявила, что в России впервые за 12 лет наметился рост социального неравенства. По данным исследователей, за 9 месяцев 2018 года доходы 20% богатого населения росли быстрее по сравнению с доходами 40% малообеспеченных людей.