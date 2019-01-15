Китай приговорил к смерти канадского «заложника» после ареста финдиректора Huawei в Северной Америке
Суд города Далянь в Китае признал гражданина Канады виновным в контрабанде наркотиков, приговорив его к высшей мере наказания. На это канадские власти обвинили Поднебесную в «произвольном использовании» смертной казни.
Об этом 15 января сообщает Reuters.
36-летний Роберт Ллойд Шелленберг был арестован еще в 2014 году, однако окончательный приговор ему вынесли только после обострения дипломатических отношений между Китаем и Канадой. В североамериканской стране это расценили как давление. Премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что мировое сообщество обеспокоено произвольным применением права Пекином.
В свою очередь, адвокат канадца Чжан Дуншуо рассказал Reuters, что по китайским законам у его подзащитного есть 10 дней, чтобы обжаловать приговор. Сторона защиты обещает спасти Шелленберга.
В Китае не подтверждают связи между смертным приговором и задержанием в Канаде финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, однако ранее власти страны предупредили Оттаву о «последствиях».
Канадский МИД призвал граждан страны проявлять осторожность при поездках в Поднебесную. В азиатской стране существует серьезное наказание за преступления, связанные с наркотиками. Смертная казнь неоднократно применялась и в отношении иностранцев.
Справка:
Напомним, что дочь основателя Huawei и финансового директора компании Мэн Ваньчжоу задержали 1 декабря по требованию США. Там ее подозревают в нарушении санкций против Ирана и добиваются ее экстрадиции. По версии американских правоохранительных органов, Huawei направляет произведенные в США товары в Иран и другие находящиеся под санкциями страны в обход требований Вашингтона. Власти Китая потребовали от Канады отпустить Ваньчжоу, чтобы обеспечить ее законные права. В заявлении МИД говорилось, что «в противном случае это приведет к серьезным последствиям, за которые будет ответственна канадская сторона». Через какое-то время власти Поднебесной задержали трех граждан Канады, одного из которых позже отпустили. В СМИ это прозвали «дипломатией заложников». На этом фоне госучреждения США, а также ряда других стран решили отказаться от продукции Huawei.