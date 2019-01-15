В погоне за красивыми датами петербуржцы штурмуют ЗАГС на Английской набережной. К девяти утра в очередь встали 200 пар

Перед тем, как обрести семейное счастье, петербуржцам приходится постоять в очереди. Ради красивой даты и шикарной церемонии будущие молодожёны готовы потерпеть бессонную ночь и холодный ветер с Невы. Очевидно, трудности должны только укрепить будущий союз.

Видео с очередью у 28-го дома по Английской набережной опубликовали очевидцы в соцсетях утром 15 января. В группе «ВКонтакте» горожане ведут прямую трансляцию с места событий. По их наблюдениям, очередь начали занимать ещё со вчерашнего вечера. Активисты присваивали номера вновь прибывшим к ЗАГСу парам. «Греемся в машинке. Ребята молодцы, что организовали запись по номеркам у дворца», — поделилась одна из участвующих в ожидании, Мария. К девяти утра в очереди числилось около 200 пар.

В официальной группе Дворца бракосочетания №1 в соцсети сообщается, что сегодня с 10 утра стартует прием заявлений о заключении брака на период с апреля по декабрь 2019 года. Документ можно подать как при личном обращении, так и через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Очередь за красивыми датами традиционно образуется на Английской набережной после новогодних праздников. Не всегда выдерживает напора брачующихся и портал госуслуг.