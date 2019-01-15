Семак пригласил в «Зенит» нового тренера. Он из Бразилии

Тренерский штаб петербургского футбольного клуба «Зенит» пополнился новым специалистом. Как сообщает 15 января пресс-служба петербуржцев, на первые сборы с командой отправился бразильский тренер Виллиам де Оливейра.

Иностранный специалист будет работать в роли ассистента главного тренера. Виллиам де Оливейра до этого был приглашен лично главным тренером Сергеем Семаком, который работал с ним в «Уфе».

Напомним, утром 15 января «Зенит» отправился на первые зимние сборы в Катар. Тренерский штаб взял 29 игроков. Два футболиста основы полететь не смогли.

В Катаре «Зенит» также примет участие в товарищеском турнире кубка «Матч Премьер». Игры пройдут в Дохе на территории спортивного комплекса Aspire. 22 января в 20:00 сине-бело-голубые играют с «Локомотивом», 25-го в 18:00 – со «Спартаком», 28-го в 20:00 – с «Ростовом». Сборы завершатся 28 января, после чего команда получит два дня выходных. 31 января зенитовцы отправятся в Испанию, где продолжат подготовку к возобновлению сезона.

11 февраля «Зенит» полетит в Стамбул на первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Фенербахче», встреча пройдет 12 февраля. Ответная игра состоится в Петербурге 21 февраля.