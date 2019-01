«Будет сладкая уборка». Из-за ДТП в Аризоне появилась шоколадная река

Более 13 тысяч литров шоколада вылилось на проезжую часть в результате ДТП около города Флагстафф, штат Аризона, США, в понедельник, 14 января.

Перевернулась цистерна, перевозившая жидкий шоколад при температуре 120 градусов по Фаренгейту (около 49 градусов по Цельсию). Движение по трассе I-40 оказалось заблокировано. Причины ДТП выясняются, сообщает 15 января ABC.

«Шоколадная река течёт в востоку от Флагстаффа. <...> Это будет сладкая уборка!» – написал в своём аккаунте в Twitter департамент общественной безопасности штата.

There is a river of chocolate blocking/flowing in the westbound lanes of I-40 at milepost 211, east of Flagstaff. A tanker truck carrying 40-thousand gallons of liquid chocolate rolled over. This will be a sweet cleanup! pic.twitter.com/G03eVdNQZD