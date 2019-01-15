Иванович и Краневиттер не полетели с «Зенитом» на сборы в Катар. На то есть причины

Команда петербургского футбольного клуба «Зенит» утром 15 января вылетела из Пулково в Катар на первые зимние тренировочные сборы. Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, тренерский штаб пригласил на первые сборы 29 футболистов:

вратари – Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Никита Гойло, Николай Рыбиков;

защитники – Александр Анюков, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Эльмир Набиуллин, Илья Скроботов;

полузащитники – Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Клаудио Маркизио, Магомед Оздоев, Эрнани, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак, Леон Мусаев;

нападающие – Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Артем Дзюба.

Защитники Бранислав Иванович и Матиас Краневиттер в связи с личными обстоятельствами присоединятся к команде позднее.

В Катаре «Зенит» также примет участие в товарищеском турнире кубка «Матч Премьер». Игры пройдут в Дохе на территории спортивного комплекса Aspire. 22 января в 20:00 сине-бело-голубые играют с «Локомотивом», 25-го в 18:00 – со «Спартаком», 28-го в 20:00 – с «Ростовом». Сборы завершатся 28 января, после чего команда получит два дня выходных. 31 января зенитовцы отправятся в Испанию, где продолжат подготовку к возобновлению сезона.

11 февраля «Зенит» полетит в Стамбул на первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Фенербахче», встреча пройдет 12 февраля. Ответная игра состоится в Петербурге 21 февраля.