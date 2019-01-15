С крыши ТРК «ПИК» сорвался промышленный альпинист, счищавший снег

Врачи оказывают помощь мужчине, упавшему с крыши торгово-развлекательного комплекса в Адмиралтейском районе Петербурга ранним утром 15 января.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти, около пяти утра в полицию поступило сообщение от охранника ТРК «Пик» на улице Ефимова. Мужчина рассказал, что с крыши торгово-развлекательного комплекса упал промышленный альпинист, выполнявший работу по очистке кровли от снега и наледи. Пострадавшего госпитализировали.