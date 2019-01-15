Теплоэнергетики починили трубу на Шуваловском, где кипяток попал в 10 квартир и повредил 6 машин

Более десятка высококвалифицированных сотрудников ремонтно-восстановительных бригад, специализирующихся на ремонтах трубопроводов крупного диаметра, пришлось привлечь ГУП «ТЭК СПб» для ликвидации коммунальной аварии в Приморском районе Петербурга. Кипяток бил так, что вода попала в 10 квартир. В двух окнах появились трещины.

Как сообщили «Фонтанке» утром 15 января на предприятии, сварочные работы на Шуваловском проспекте, 59, корпус 1, завершили в два ночи. К половине шестого всех потребителей перевели с резервной схемы теплоснабжения на обычную.

Специалисты заменили 13 м трубы диаметром 600 мм, давшей сбой.

«На месте устранения дефекта работали 14 высококвалифицированных сотрудников ремонтно-восстановительных бригад, специализирующихся на ремонтах трубопроводов крупного диаметра. Всего для ремонтных работ было задействовано 8 единиц спецтехники», – отметили на предприятии.

Там добавили, что срок службы трубопровода 1992 года прокладки был продлен после экспертизы промышленной безопасности до 2020 года. В инвестиционной программе предприятия реконструкция этой сети запланирована на 2021-2022 годы.

Напомним, прорыв на Шуваловском произошел накануне днем. В зону аварии попали 75 жилых домов: 35 запитали по резервной схеме, остальные перевели на пониженные параметры. Пострадали 6 припаркованных автомобилей, вода попала в 10 квартир через балкон и открытые форточки, в двух окнах на втором и третьем этажах появились трещины на стеклах.