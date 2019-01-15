Маршрутки в сугробах, на тротуаре, в троллейбусе – на дорогах Петербурга плотно и много ДТП

В Петербурге утром 15 января загруженность улиц довольно высокая: «красные» 7 баллов продержались почти час. Обычно это максимальный балл, который достигается по утрам. Очевидцы сообщают о множестве аварий.

ДТП затрудняют движение в том числе в тех местах, где и без того сложно в утренние часы пик.

На Московском шоссе, судя по фотографии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», столкнулись легковая машина и фура. В 8:21 сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал «самую длинную пробку для данного времени суток за всю последнюю неделю», 8,1 километра, на Московском шоссе от Колпинского шоссе до 2-го Бадаевского проезда. В ней автомобилисты проводят час с лишним против обычных 20 минут.

«Авария на пешеходном переходе в сторону Токсовского тоннеля (в сторону города), сильно мешают проезду», – пишут очевидцы. По данным «Яндекса», в пробке длиной 2,6 километра на Токсовском шоссе (от остановки «Токсовское шоссе» до КАД) можно потерять 49 минут, что на 25 минут больше обычного.

На Малоохтинском проспекте ДТП перекрыло, по словам автомобилистов, две полосы. В пробке длиной 3,4 километра от дома 38 по Октябрьской набережной до моста Александра Невского можно потерять 42 минуты, что на 20 минут больше обычного, предупреждает «Яндекс». Сложно, как это часто бывает, на внутреннем кольце КАД после Мурманского шоссе, на Народной улице и Октябрьской набережной.

Много аварий с общественным транспортом, рассказывают в «ДТП и ЧП».

На пересечении проспектов Просвещения и Культуры столкнулись рейсовый автобус и легковушка, остановив трамвайное движение.

На Старопетергофском проспекте притёрлись маршрутный автобус и грузовик, оставив свободными только трамвайные пути.

На проспекте Ветеранов, у пересечения с улицей Генерала Симоняка, маршрутка врезалась в троллейбус.

На Благодатной улице, 28, легковой автомобиль «залез» под автобус.

На Среднеохтинском проспекте, 61, маршрутка забуксовала в сугробе у обочины, её вытаскивают. Проезду она не мешает.

На Полюстровском проспекте, 2, маршрутка заскочила на тротуар.

Водитель маршрутки решил через «карман» проскочить и всех объехать, в итоге застрял и заблокировал движение по проспекту Королёва и улице Шаврова.

Легковушка заехала на тротуар в районе остановки общественного транспорта на пересечении улицы Декабристов и Лермонтовского проспекта, при повороте.

Судя по всему, все эти аварии обошлись без серьёзно пострадавших.