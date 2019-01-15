Петербуржец не выпускал врача неотложки из квартиры, пока та не вылечит его 80-летнюю мать

Приехавшая на вызов в квартиру Петроградского района Петербурга врач неотложки не смогла добровольно покинуть больную. Медика лишили свободы и потребовали от неё целительских способностей.

Как стало известно «Фонтанке» 15 января, накануне днём скорую вызывали к 3-му дому по улице Куйбышева. Помощь потребовалась 80-летней пенсионерке. Встретил медика её 55-летний сын. Когда необходимые процедуры были закончены, мужчина отказался выпускать врача из квартиры, пока его мать не будет вылечена. Женщина сообщила о произошедшем в полицию. Агрессора задержали у него дома.

Возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). Мужчина отпущен под обязательство о явке.