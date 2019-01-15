В Москве залило водой участок салатовой ветки метро. Кадры затопленного тоннеля попали в Сеть

На участке салатовой ветки московского метро была обнаружена вода утром 15 января. Станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» на севере Люблинско-Дмитровской линии временно закрыли для пассажиров, сообщила пресс-служба столчиной подземки в Twitter.

Вода залила тоннель между «Окружной» и «Верхними Лихоборами». Обе эти станции открыли 22 марта 2018 года. В сети появились фотографии и видео, на которых видно, как поток выливается на пути.

В пресс-службе не стали уточнять детали и причины происшествия и лишь заметили, что опасности для инфраструктуры метрополитена из-за подтопления нет, а над ликвидацией последствий работают сто человек. Движение обещают восстановить в течение нескольких часов.

Поезда на салатовой ветке на данный момент курсируют между «Петровско-Разумовской» и «Зябликово», уточнили в пресс-службе. Для пассажиров на закрытом участке работают 50 бесплатных автобусов, добавили в метрополитене.

Более 100 человек работают над устранением последствий поступления воды. pic.twitter.com/XaYWNNdPf1 — Московское метро (@MetroOperativno) 15 января 2019 г.

10 января в Москве из-за провала грунта затопило Волоколамский транспортный тоннель. Движение транспорта на поврежденном участке временно перекрыли.