Работников загородного клуба «Скандинавия» лишили зарплаты. В выходные воры вынесли из сейфа более 5 млн рублей

Незваные гости наведались в спа-комплекс Курортного района Петербурга. Выходные для них прошли продуктивно, расслабление получено благодаря крупной сумме денег, большая часть из которой – чужие зарплаты.

Как стало известно «Фонтанке» 15 января, накануне с заявлением в полицию обратилась директор загородного клуба «Скандинавия» (ООО «Пансионат Сестрорецка»). Управляющая рассказала о пропаже денег из сейфа. По её словам, сумма могла исчезнуть в выходные дни.

Неизвестные отжали фиксатор стеклопакета на первом этаже административного здания, поднялись наверх в кабинет директора. Запертую дверь выбили, потом взломали сейф, из которого унесли 5,5 млн рублей. Большая часть суммы предназначалась для выплаты зарплат.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».