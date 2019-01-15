Сбербанк хотят лишить монополии на рынке банковских переводов физлиц. ЦБ, Минфин и ФАС признали комиссии недопустимыми

Сбербанк признали монополистом на рынке внутрибанковских межрегиональных переводов физических лиц. Центробанк, Минфин и Федеральная антимонопольная служба предложили законодательно закрепить требование о равной стоимости внутрибанковских переводов вне зависимости от региона, пишет 15 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты проверки рынка.

Анализ показал, что Сбербанк является монополистом. На его долю в первой половине 2018 года пришлось 94% всех переводов. Доля банка на карточном рынке и рынке средств физических лиц составляет 66% и 45,5% соответственно. На сайте Сбербанка указано, что внутрибанковский перевод из одного региона в другой через удаленные каналы обойдется клиенту в 1%, но не более 1 тысячи руб. В исследовании ЦБ, Минфина и ФАС такую практику назвали недопустимой, поскольку она создает «межрегиональную дискриминацию потребителей».

В качестве ответной меры предложено внести в закон норму о равной стоимости подобныз переводов, а также обязать все банки присоединиться к будущей системе быстрых переводов ЦБ, где максимальная комиссия за перевод будет в диапазоне 0,5-3 рублей.

Доклад с результатами анализа рынка в правительство был отправлен 29 декабря прошлого года. Пока официального ответа из кабмина не поступило.