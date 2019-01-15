18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: -5
$ 67.19р
77.07р
09:48 15.01.2019
Расширенный поиск

Финансы
15.01.2019 08:33
Печать

Сбербанк хотят лишить монополии на рынке банковских переводов физлиц. ЦБ, Минфин и ФАС признали комиссии недопустимыми

Сбербанк признали монополистом на рынке внутрибанковских межрегиональных переводов физических лиц. Центробанк, Минфин и Федеральная антимонопольная служба предложили законодательно закрепить требование о равной стоимости внутрибанковских переводов вне зависимости от региона, пишет 15 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты проверки рынка.

Анализ показал, что Сбербанк является монополистом. На его долю в первой половине 2018 года пришлось 94% всех переводов. Доля банка на карточном рынке и рынке средств физических лиц составляет 66% и 45,5% соответственно. На сайте Сбербанка указано, что внутрибанковский перевод из одного региона в другой через удаленные каналы обойдется клиенту в 1%, но не более 1 тысячи руб. В исследовании ЦБ, Минфина и ФАС такую практику назвали недопустимой, поскольку она создает «межрегиональную дискриминацию потребителей».

В качестве ответной меры предложено внести в закон норму о равной стоимости подобныз переводов, а также обязать все банки присоединиться к будущей системе быстрых переводов ЦБ, где максимальная комиссия за перевод будет в диапазоне 0,5-3 рублей.

Доклад с результатами анализа рынка в правительство был отправлен 29 декабря прошлого года. Пока официального ответа из кабмина не поступило.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
14.01.2019 17:46

В ЖК «Образцовой квартал 4» можно купить квартиру без первоначального взноса

Купить квартиру в ЖК «Образцовый квартал 4» можно без первоначального взноса. Такая программа ипотечного кредитования действует в Банке-партнере АО «АБ «РОССИЯ». Данное предложение распространяется исключительно на строящиеся по 214 ФЗ объекты, аккредитованные Банком.
предоставлено компанией ARKAN
14.01.2019 17:30

Команда ARKAN подвела итоги 2018 года

По данным статистики Мониторингового центра ARKAN по результатам 2018 года пятерка автомобилей лидеров по популярности у угонщиков осталась без изменений и состоит из японских, английских и немецких автобрендов.
Setl City
14.01.2019 12:17

Врио губернатора посетил строящуюся школу Setl City в Калининском районе

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках планового объезда Калининского района посетил строящуюся школу в жилом комплексе Setl City «Полюстрово Парк».
ГК «Полис Групп»
14.01.2019 12:08

«Полис Групп» открыла новый офис продаж ЖК «Полис на Московской»

Компания «Полис Групп» сообщает об открытии нового офиса продаж в Московском районе на объекте «Полис на Московской».
ГК «КВС»
14.01.2019 11:59

Квартиры для будущих поколений

14 января в продажу вышел новый пул квартир в ЖК «Жили-Были». Все квартиры по-прежнему с чистовой отделкой, выполненной по индивидуальному дизайн-проекту: светлые, просторные, уютные.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
14.01.2019 11:57

«Петербургская Недвижимость» представляет новую рассрочку на квартиры в ЖК «Pulse на набережной»

Жилой комплекс высокого комфорт-класса строится на Октябрьской набережной. Жильцы многих квартир смогут любоваться захватывающими видами на акваторию Невы.
ГК «Эталон»
14.01.2019 11:47

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 479 тыс. кв. м в 2018 г.

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о вводе в эксплуатацию 479 тыс. кв. м реализуемой площади в проектах жилой недвижимости, в соответствии с планом Компании на 2018 год.
«Лидер Групп»
14.01.2019 11:05

Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

Новогодние каникулы пролетели так быстро, но в памяти осталось столько ярких моментов о поездках в пригороды, прогулках в загородных парках и катаниях на ватрушках и лыжах.
Главстрой Санкт-Петербург
14.01.2019 10:41

«Главстрой Санкт-Петербург» ввел в эксплуатацию 11-ю очередь ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 11-й очереди жилого комплекса «Северная долина». В новые квартиры уже заселились первые жильцы.
ГК «Эталон»
11.01.2019 17:07

Во дворах жилых комплексов Группы «Эталон» прошли новогодние мероприятия

Во дворах жилых комплексов Группы «Эталон» Санкт-Петербурга и Москвы прошли новогодние мероприятия, организованные сервисными управляющими компаниями*.
фото предоставлено компанией ООО "Свид-Мобиль"
11.01.2019 16:00

Свид-Мобиль: в новый год с новой строки

В 2019 году официальный дилер Volvo компания Свид-Мобиль открывает новую главу своей истории. Как уже было объявлено ранее, Свид-Мобиль сосредоточил свои силы в одном дилерском центре, который располагается на Приморском проспекте.
Setl City
11.01.2019 12:28

Setl City ввела в эксплуатацию дом 5 ЖК «Солнечный город»

Setl City ввела в эксплуатацию корпус 5 ЖК комфорт-класса «Солнечный город» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Это кирпично-монолитный дом общей жилой площадью около 60 тыс. кв. м и высотой 12 этажей. Секции образуют полузамкнутый двор, закрытый от машин.