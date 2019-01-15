ИГ наступает в Западной Африке. Террористы захватили город в Нигерии

Боевики, связанные с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство», захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии. В городе ведутся интенсивные бои между армией и боевиками, часть строений уничтожена. Местные жители покидают свои дома, сообщает 15 января РБК со ссылкой на Reuters.

Источники Reuters утверждают, что город полностью перешел в руки боевиков, а правительственные силы покинули населенный пункт. «Террористы вторглись в Ранн, они захватили власть, наши ребята отступают», — сказал агентству на условиях анонимности один из военных.

Захват города был произведен силами Исламского государства Западной Африки (ISWA) — запрещенной в РФ террористической группировки, отколовшейся несколько лет назад от запрещенной в РФ террористической группировки «Боко Харам», также принесшей присягу руководству ИГ. Борьба с ISWA была одним из лозунгов предвыборной кампании президента Нигерии Мухаммада аль-Бухари, пришедшего к власти в 2015 году. Reuters отмечает, что потеря контроля над целым городом наносит удар по планам Бухари преизбраться на выборах, намеченных на февраль.