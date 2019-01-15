«Все равно нужно было делать». Силуанов рассказал, как принимали решение о пенсионной реформе

Реакция российского общества на пенсионную реформу стала неожиданной. Об этом заявил первый вице-премьер Антон Силуанов в интервью «Коммерсанту» 15 января.

Повышение пенсионного возраста Силуанов назвал наиболее тяжелым решением в работе правительства в 2018 году. «Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно...Предложение правительства было воспринято очень тяжело, и несмотря на все корректировки, которые были сделаны после широкого обсуждения в обществе, с парламентариями, напряжение осталось. Однако и сейчас прекрасно понимаю, что это все равно нужно было делать», — рассказал Силуанов.

Глава Минфина при этом подчеркнул, что в правительстве пришли к выводу, что повышение пенсионного возраста неизбежно. «Очевидно, что пенсии необходимо повышать, в бюджете необходимых для этого средств не найти без ущерба для других отраслей — здравоохранения, образования, обороны. Да и параметры пенсионной системы, сложившиеся в середине прошлого столетия, требовали донастройки. Сегодня мы имеем совершенно другие условия труда и продолжительность жизни», — рассказал он изданию.

С 1 января 2019 года в России началось повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Увеличение возраста выхода на пенсию будет постепенным: переходный период продлится десять лет и завершится в 2028 году. Закон о пенсионной реформе был подписан президентом Владимиром Путиным 3 октября.