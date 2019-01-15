ФСИН подала в суд на экс-начальника «Матросской тишины». Он ушёл на пенсию после скандала с VIP-камерами

Бывшего начальника следственного изолятора №1 Москвы Владимира Клочека в судебном порядке выселяют из служебной квартиры. Об этом 14 января сообщили в столичном управлении Федеральной службы исполнения наказаний.

В УФСИН считают, что Клочек нарушил норму Жилищного кодекса России, отказываясь освободить служебное жильё. В связи с этим из дома на Старокаширском шоссе, 2, его выселяют в принудительном порядке без предоставления другой квартиры. Соответствующий иск от ведомства рассматривает суд.

Владимир Клочек ушёл на пенсию в феврале 2018 года. Незадолго до этого стало известно о существовании в «Матросской тишине» элитных камер с полными деликатесов холодильниками, телевизорами и вытяжкой в туалетах. В СМИ писали, что ремонт на этажах с особыми условиями оплатил «решальщик» Дионисий Золотов.

В ноябре прошлого года Клочек и его соседи по Старокаширскому шоссе экс-начальник СИЗО «Бутырка» Дмитрий Комнов, бывшая сотрудница управления ФСИН по Москве Оксана Загродская и экс-начальник тульской ИК-6 Сергей Кокотки просили Владимира Путина отсрочить выселение и оградить их от «произвола со стороны руководства ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Москве».