Картину Микеланджело украли из церкви в Бельгии

Ценная картина, приписываемая Микеланджело или Венусти, одному из его учеников, была украдена из церкви Святого Людгера в Зеле, Бельгия. Об сообщает Интерпол.

Роспись по дереву 16-го века под названием «Мадонна дель Силенцио» изображает Святое Семейство с Иоанном Крестителем в детстве. Она имеет размеры 145 х 99 см без рамки.

Как уточняет Интерпол, кража произошла утром в пятницу, 11 января, с 05.00 до 06.00. Вор проник в церковь через ризницу. Свидетель сообщил, что днём ранее ранним утром (с 05.00 до 05.20) видел молодого человека, который что-то пытался сделать с дверью в задней части церкви.

Подозреваемый описан как юноша возрастом от 17 до 20 лет, в темной одежде и с рюкзаком темного цвета.

Интерпол просит помощи свидетелей в раскрытии этого преступления.