Экспертную встречу Евросоюза, России и Украины по газу отменили

Экспертная трехсторонняя встреча России, Украины и Евросоюза по газу, намеченная на 15 января, отменена, при этом сама встреча министров остается запланированной на 21 января, сообщила в понедельник Анна-Кайса Итконен, пресс-секретарь замглавы Еврокомиссии по делам энергосоюза Мароша Шефчовича.

"Экспертные консультации, которые были запланированы на 15 января в преддверии министерской встречи, не состоятся", – заявила Итконен, ее слова приводит агентство УНН.

Россия гарантирует поставки газа в Европу и без соглашения с Украиной, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак. О том, какие для этого есть возможности, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт в области энергетики Николай Хренков.

Шефчович в начале января говорил, что трехсторонние переговоры по газу на политическом уровне с Россией и Украиной пройдут в Брюсселе 21 января. При этом исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко объявлял, что переговоры по газу в формате "Россия – ЕС – Украина" на уровне экспертов пройдут 15 января, а ранее в понедельник он не исключал, что встреча может не включать сторону РФ.