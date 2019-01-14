После второго за две недели взрыва газа дома в России предложили оборудовать системой «газ-контроль»

В Госдуму РФ внесли законопроект, который позволяет за счёт региональных фондов капремонта устанавливать в домах системы контроля газовой безопасности. При серьёзной утечке она должна автоматически отключить всех потребителей.

Документ размещён в электронной базе данных нижней палаты парламента 14 января. Как сказано в пояснительной записке, проверки внутридомового газового оборудования от опасности взрывов не спасают. Авторы предлагают добавить в Жилищный кодекс РФ поправки, по которым в перечень необходимых работ при капремонте войдёт установка автоматического дистанционного отключения газа. Сейчас средства Фонда капремонта можно тратить только на ремонт домов и внутридомовых инженерных систем.

Подчёркивается, что сейчас на рынке есть продукция, которая позволит не только оповещать о высокой концентрации бытового газа экстренные службы, но и автоматически перекроет его подачу.

За последний месяц бытовой газ в жилых домах взрывался дважды. Первый случай произошёл утром 31 декабря в Магнитогорске. В результате погибли 39 человек, дом частично обрушился. 14 января взрыв прогремел в многоэтажке в Шахтах Ростовской области. Рухнули два верхних этажа, погибла женщина. Спасли семерых, судьба ещё четверых неизвестна. В части города введён режим ЧС, жильцов пострадавшего дома расселяют по гостиничным номерам.