На пост президента Украины решил баллотироваться главный автомобилист страны

Руководитель общественной организации "Авто Евро Сила" Олег Ярошевич объявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины.

"Я принял решение баллотироваться на пост президента Украины как самовыдвиженец", – говорится в обращении Ярошевича на странице организации в Facebook. 14 января По его словам, он будет баллотироваться в президенты для того, чтобы "изменить что-то в жизни". По мнению Ярошевича, на Украине должна произойти смена политических элит.

В ноябре организация владельцев автомобилей с регистрацией в странах ЕС "Авто Евро Сила" заявляла, что намерена создать гражданскую платформу "Сила избирателей", организация поддержит на выборах президента того кандидата, который отменит все акцизы на автомобили из Европы.

Избирательная кампания по выборам главы государства официально стартовала на Украине 31 декабря. Президентские выборы пройдут 31 марта. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая уже заявила о намерении участвовать в выборах.