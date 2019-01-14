Цены на нефть Brent опустились ниже 60 долларов за бочку

Мировые цены на нефть марки Brent опустились до 59,91 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE вечером 14 января.

Цена февральских фьючерсов на "черное золото" марки WTI опускалась до 51,34 доллара.

Статистика товарооборота Китая продолжает оказывать давление на нефтяные котировки. Объем экспорта из страны снизился в декабре на 4,4% в годовом исчислении, и это самое существенное снижение за последние два года. Объем импорта при этом сократился на 7,6%, что стало рекордным падением с июля 2016 года. Аналитики ждали роста экспорта на 3%, а импорта – на 5%.