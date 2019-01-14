Для жильцов пострадавшего при взрыве газа в Шахтах дома подготовили 115 гостиничных номеров

Власти подготовили 115 номеров в гостиницах для расселения жильцов дома, частично обрушившегося от взрыва газа в Шахтах, 30 человек размещены в гостиницах, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области вечером 14 января.

"Всем обратившимся будут предоставлены места. Всего в гостиницах зарезервировано 115 номеров. Предложены они всем пострадавшим", – говорится в сообщении.

По словам губернатора региона Василия Голубева, с просьбой предоставить проживание в гостинице, где подготовлены места для пострадавших, обратились 29 человек. Позднее список пополнила еще одна семья. В целом, это более 30 человек.

Также власти заявляли, что в случае признания квартир в пострадавшем доме непригодными для проживания область обеспечит людей жильем.

"Для этого намерены использовать возможности федеральных программ и региональные средства. Муниципалитет уже занимается подбором жилья. Не исключен вариант, что область выделит деньги, а люди самостоятельно подберут жилье", – говорится в сообщении.

В понедельник утром произошел, по предварительной версии, взрыв бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты, частично обрушились 8 и 9 этажи. Погиб один человек, 7 спасены. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что в части города Шахты, где произошло обрушение дома, введен режим чрезвычайной ситуации. Власти начали расселение жильцов пострадавшего дома.