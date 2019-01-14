Экс-главу Минобороны Украины подозревают в госизмене в пользу РФ

Департамент международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Украины объявил подозрение бывшему министру обороны страны Дмитрию Саламатину, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

На своей странице в фейсбуке он 14 января написал о сути подозрения: "об участии в составе преступной организации Януковича, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением и совершения государственной измены в интересах Российской Федерации, подрыв обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины путем совершения умышленных действий, направленных на вытеснение Украины с мировых рынков оружия в пользу РФ".

По информации Луценко, умышленные действия Саламатина по срыву контракта между госпредприятием "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова", госпредприятием "Антонов" и госпредприятием "Специализированная внешнеторговая фирма "Прогресс" и Минобороны Республики Ирак на поставку, ремонт, обслуживание военной техники привело к убыткам Украины на $560 млн.

На сайте Генпрокуратуры Украины сообщается, что действия Саламатина привели к существенному ухудшению отношений между Украиной и Ираком, что привело к "долгосрочному прекращению указанных контрактов, дало возможность РФ усилить свои переговорные позиции на этом рынке как конкурента Украины".

"Как следствие, со времени срыва иракских контрактов Украина не заключила ни одного аналогичного широкомасштабного контракта в военной сфере", – отмечается в сообщении.

Саламатин возглавлял Минобороны Украины с 8 февраля 2012 года по 24 декабря 2012 года, позже, до февраля 2014 года, был советником президента Виктора Януковича.