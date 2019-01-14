В Петербурге ищут деньги на выкуп львицы Симы из квартирного плена. За день собрали 46 тысяч из 70

Кампанию по сбору средств для вызволения львицы из многоэтажки в Красногвардейском районе Петербурга 14 января объявил центр помощи диким животным «Велес». Судя по объёму пожертвований, хозяин уже может готовить Симу к переезду.

Как сообщает «Велес» в своей группе «ВКонтакте», владелец готов расстаться с хищным питомцем за 70 тысяч рублей при условии, что новым домом не станет парк «Тайгант». Против карьеры на цирковой арене для подрастающей Симоны он также возражает. Попасть в нормальный, в понимании центра, зоопарк семимесячной львице мешает возраст и туманная генетика.

Готовность обеспечить девочке хорошую жизнь готов «Велес», но нужны средства. Их собирают общими усилиями с ночи воскресенья. К шести вечера понедельника на счету набралось почти 47 тысяч рублей.