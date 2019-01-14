Патриархат в Стамбуле опубликовал томос об автокефалии ПЦУ

Вселенский патриархат в Стамбуле представил в понедельник, спустя более недели, текст томоса о предоставлении автокефалии новой украинской структуре – так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). Текст документа опубликован на английском, греческом и украинском языках.

"Мы признаем и устанавливаем в границах территории Украины Автокефальную церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые Православные церкви признавать ее, как сестру, и вспоминать под именем "Святейшая церковь Украины", как такую, которая имеет своей кафедрой исторический город Киев и не может ставить епископов или основывать парафии за границами государства", – говорится в документе.

Согласно тексту, Вселенский патриархат сохраняет в своей юрисдикции все подчиненные ему храмы и монастыри на территории Украины, все "значительные вопросы" новая церковь (Православная церковь Украины) должна решать через Константинополь. Кроме того, она не может самостоятельно производить миро для богослужений в отличие от канонической Украинской православной церкви.

Ранее пресс-служба Вселенского патриархата отказывалась представить текст томоса, ссылаясь на то, что его перевод на английский язык еще не подготовлен. В день вручения документа текст томоса был распространен в Twitter послом Украины в Турции Андреем Сибихой.

Нынешнее руководство Украины с момента прихода к власти в результате госпереворота в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В апреле прошлого года президент страны Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию.

15 декабря в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором было объявлено о создании Православной церкви Украины. 6 января Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

Русская православня и Украинская православная церкви считают создание и томос для Православной церкви Украины ничтожными, также они разорвали отношения с Константинопольским патриархатом.