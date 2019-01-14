«Зенит» требует у «Челси» за Паредеса очень много денег. Дороже продавали только Халка в Китай

Футбольный клуб «Зенит» увеличил ценник на своего полузащитника Леандро Паредеса для лондонского «Челси». Как сообщает Goal.com 14 января, англичане предложили за 24-летнего аргентинца 30 миллионов евро, но «Зенит» выдвинул свое предложение в размере 40 миллионов. Если лондонцы согласятся, эта сделка станет одной из самых крупных в истории сине-бело-голубых.

На сегодняшний день самыми дорогими продажами «Зенита» являются Халк (56 млн евро), Гарай (24 млн) и Витсель (21 млн) Отмечается, что переход Паредеса скорее всего состоится, так как в нем лично заинтересован главный тренер «Челси» Маурисио Сарри, который видит в аргентинце замену перешедшему в «Монако» Франсеску Фабрегасу. Клубам осталось договориться о цене отступных.

Напомним, Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017-го. Сумма трансфера составила 23 миллиона евро. Первым профессиональным клубом для аргентинца был местный «Бока Хуниорс». Хавбек выступал в нем с 2010 по 2014 год. В составе клуба из Буэнос-Айреса Паредес стал чемпионом Аргентины и завоевал национальный кубок.

В текущем сезоне за «Зенит» Леандро сыграл в чемпионате России 15 матчей, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи. В Лиге Европы у него семь матчей, один гол и одна голевая передача.