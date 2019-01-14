Против Дудя и Ивлеевой подали иск о защите репутации. У блогеров хотят высудить опровержение и 100 млн из-за слов о Путине

Видео-интервью с Анастасией Ивлеевой стало причиной судебного иска к блогеру Юрию Дудю и его собеседнице. Истец требует по 50 млн с каждого и опровержения порочащей информации. Предполагается, что вступился он не за себя, а за президента.

Как следует из картотеки дел районных судов, Мещанский райсуд зарегистрировал иск некоего Бестаева А.А. в конце декабря прошлого года. На 14 января он оставлен без движения, сообщили RNS в пресс-службе суда.

Бестаев добивается опровержения сведений из интервью Ивлеевой Дудю, опубликованного на ютуб-канале блогера. Ущерб от порочащей информации истец оценил в 100 млн, которые хочет получить с обоих. Что именно требуется опровергнуть, не уточняется.

Имя и отчество в заявлении не указано, но интернет-пользователи вычислили предполагаемого истца. Своё возмущение интервью Артур Бестаев на своей странице «ВКонтакте» в конце сентября. Неудовольствие вызвал вопрос Владимиру Путину, который Ивлеева при возможности задала бы президенту.

«Считаю невозможным та­кое высказывание в адрес Президента Путина­ от кого бы то ни был­о, учитывая его труд,­ заслуги и результаты­ работы на благо России и Мира на Земле», – написал Бестаев, а потом составил петицию с требованием удалить видео. Интервью «вДудь – Ивлеева. Интервью про Элджея, секс и пластику» было опубликовано 21 августа. На сегодняшний день оно набрало больше 21 млн просмотров.