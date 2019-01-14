Эрдоган и Трамп обсудили сирийские проблемы

Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили по телефону создание зоны безопасности на севере Сирии, сообщает 14 января агентство Анадолу со ссылкой на сообщение администрации главы турецкого государства.

"Наш президент провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили двусторонние отношения и события в Сирии. Эрдоган одобрил вывод войск США из Сирии и подтвердил готовность оказать любую поддержку в этом процессе. Оба лидера обсудили также идею создания зоны безопасности на севере Сирии, основываясь на принципах ее территориальной целостности", – говорится в заявлении.

Эрдоган заявил Трампу, что Турция не имеет проблем с курдами, ее "единственной целью является борьба с террористическими организациями ИГ (запрещена в РФ – прим.ред.), РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции) и ее сирийскими ответвлениями".

Трамп ранее пригрозил Турции экономическими мерами в том случае, если Анкара решит напасть на сирийских курдов, что вызвало резкую реакцию со стороны Анкары. Президент США отметил, что в Сирии необходимо создать буферную зону глубиной около 30 километров. Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом Трампом 14 декабря, по итогам которого американский президент принял решение вывести американские войска из САР.