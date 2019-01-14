Спутники «Канопус-В» передали первые снимки Земли

Российские спутники дистанционного Земли «Канопус-В» №5 и №6, выведенные на орбиту незадолго до Нового года, передали первые снимки планеты, сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«Сегодня, 14 января 2019 года, российские спутники дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №5 и №6, выведенные на орбиту в канун Нового 2019 года, передали первые снимки Земли. Съемка осуществлена в рамках проводимых летных испытаний космических аппаратов», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» уточнили, что с космических аппаратов данного типа впервые была получена информация с 12-битовым разрешением, благодаря чему снимки полностью удовлетворили заказчика.

Разгонный блог «Фрегат», отделившийся от ракеты-носителя «Союз-2.1а», вывел на орбиту два спутника «Канопус-В» утром 27 декабря. Они предназначены для мониторинга различных природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, сельскохозяйственной деятельности, землепользования и природных ресурсов.